В Россию привезли малогабаритный кроссовер Nissan Kicks

На российском рынке появился малогабаритный паркетник марки Nissan. Он оценивается в 2 590 000 рублей.

Россияне могут приобрести на автомобильном рынке новый Nissan Kicks. Такой кроссовер предлагает у дилера в Рязани. Он представляет собой субкомпактный автомобиль, так как длина кузова составляет всего 429 см, ширина - 176 см, а высота - 161 см. Колесная база достигает 261.9 см.

На рынке России представлен кроссовер текущего года сборки. В оснащении предусматривается двигатель рабочим объемом 1 6. литра, производительность которого равна 124 л.с. В паре работает вариаторная коробка передач. Привод предусматривается только передний.

Nissan Kicks считается одной из самых востребованных моделей в сегменте японских. Агентство J.D.Power присвоило ему 85 баллов из 100 максимальных. Эксперты в списке плюсов выделили отличное оснащение и скромный расход топлива в разных режимах движения. Автомобиль отличается качественной сборкой.

На мировом рынке Kicks называют одним из самых бюджетных кроссоверов из Японии. Так, в США его можно приобрести за 20 440 долларов или 1 600 000 рублей. В России автомобиль получил приличную наценку с учетом затрат на транспортировку и официальное оформление документов.