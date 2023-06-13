Названы самые дорогие автомашины в мире

Назвали самые дорогие автомашины 2023 года в мире
Обозреватели издания SPEEDME.RU изучили актуальные предложения ведущих мировых автопроизводителей для того, чтобы выяснить, какие модели машин имеют наиболее высокую стартовую стоимость.
Первым в этот список попал Bugatti Chiron. Стоимость варианта Profilée составляет 9 792 500 евро.
Еще одним представителем элитного бренда Bugatti является Centodieci. Всего их было выпущено 10 штук. И последний из них в данный момент стоит 9 миллионов евро.
Еще одним автомобилем, выпущенным лимитированным тиражом, является Pagani Huayra Codalunga. Один из пяти увидевших свет экземпляров обойдется в 7 миллионов евро. Также в список дорогих авто попали Bugatti W16 Mistral и Koenigsegg CC850.