Названы самые дорогие автомашины в мире

Обозреватели издания SPEEDME.RU изучили актуальные предложения ведущих мировых автопроизводителей для того, чтобы выяснить, какие модели машин имеют наиболее высокую стартовую стоимость.

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Первым в этот список попал Bugatti Chiron. Стоимость варианта Profilée составляет 9 792 500 евро.

Еще одним представителем элитного бренда Bugatti является Centodieci. Всего их было выпущено 10 штук. И последний из них в данный момент стоит 9 миллионов евро.