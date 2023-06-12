Кроссоверы Livan X3 Pro начали продавать в России

Для граждан России приготовили новый кроссовер Livan X3 Pro. Продажи модели будут запущены 15 июня.

© Car.ru

Дилерские центры Livan в России уже начали принимать первые партии автомобилей X3 Pro. Кроссоверы уже есть в Санкт-Петербурге и Мытищах. Стоимость составляет 1 699 900 – 1 879 900 рублей. Вероятно, такой прайс-учитывает скидки, которые предоставляют дилеры. Скоро новые паркетники привезут в Москву. В Нижнем Новгороде автомобиль будет оцениваться дешевле - от 1 649 000 рублей.

Все автомобили в продаже представлены в базовой комплектации. Такой кроссовер оснащается системой подогрева кресел переднего ряда, кондиционером, датчиком света, цифровой панелью приборов. Кроме того, в списке опций заявлены подушки безопасности, системы ABS и ESP, а также круиз-контроль. Паркетник имеет систему бесключевого доступа.

В салоне установлен дисплей мультимедийного комплекса с диагональю 8 дюймов. В списке опций также представлено 6 динамиков.

За движение кроссовера отвечает мотор объемом 1.5 литра, отдача которого составляет 103 л.с. Производитель сообщает, что данный агрегат адаптирован к эксплуатации на бензине АИ-92. В паре с ним работает вариаторная коробка передач и передний привод. Расход топлива у автомобиля составляет 6.8 литра на 100 км.

Один из автодилеров предлагает гарантию на Livan X3 Pro, которая действует 5 лет или 150 000 км пробега. Высока вероятность, что другие автосалоны тоже будут предлагать клиентам гарантийные условия.