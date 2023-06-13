Bolt снимут с производства, но в будущем модель может вернуться в строй

Chevrolet Bolt может переродиться в виде дешевого, но более современного электрокара. На это в одном из интервью намекнула генеральный директор General Motors Мэри Барра. Она напомнила, что Bolt EV и Bolt EUV будут сняты с производства до конца 2023 года, но в будущем модель может вернуться в строй, но в ином амплуа — это будет электрокар начального уровня с ценой ниже, чем у другого электрического кроссовера марки, Equinox EV.

© Motor.ru / Chevrolet Bolt EUV

Выступая в подкасте NPR Marketplace, глава GM рассказала, что использует Bolt EUV в качестве личного автомобиля, и она довольна электрокаром в его нынешнем виде. Она отметила отличное соотношение качества и цены (стоимость модели в США — от 26,5 тысячи долларов), но при этом напомнила, что Bolt присутствует на рынке уже семь лет и технически устарел. В основе электрокара лежит платформа BEV II, в то время как более современные электромобили GM уже используют более прогрессивную архитектуру Ultium, которая не только превосходит BEV II в техническом плане, но и на 40 процентов дешевле в производстве.

Ранее дилеров Chevrolet предупредили о том, что Chevrolet Bolt EV и его кросс-версия с приставкой EUV (Electric Utility Vehicle) будут отправлены в отставку в конце 2023 года. С уходом Bolt EV/Bolt EUV компания сделает ставку на электрический Equinox EV, который построен на модульной платформе Ultium. Базовая версия модели будет стоить примерно от 30 тысяч долларов, то есть эта модель обойдется дороже, чем Bolt EV.