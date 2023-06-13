$82.64+0.5589.01+0.97

Chevrolet снимает с производства Bolt, но история модели на этом не закончится

Chevrolet Bolt может переродиться в виде дешевого, но более современного электрокара. На это в одном из интервью намекнула генеральный директор General Motors Мэри Барра. Она напомнила, что Bolt EV и Bolt EUV будут сняты с производства до конца 2023 года, но в будущем модель может вернуться в строй, но в ином амплуа — это будет электрокар начального уровня с ценой ниже, чем у другого электрического кроссовера марки, Equinox EV.

Bolt снимут с производства, но в будущем модель может вернуться в строй
© Motor.ru / Chevrolet Bolt EUV

Выступая в подкасте NPR Marketplace, глава GM рассказала, что использует Bolt EUV в качестве личного автомобиля, и она довольна электрокаром в его нынешнем виде. Она отметила отличное соотношение качества и цены (стоимость модели в США — от 26,5 тысячи долларов), но при этом напомнила, что Bolt присутствует на рынке уже семь лет и технически устарел. В основе электрокара лежит платформа BEV II, в то время как более современные электромобили GM уже используют более прогрессивную архитектуру Ultium, которая не только превосходит BEV II в техническом плане, но и на 40 процентов дешевле в производстве.

Ранее дилеров Chevrolet предупредили о том, что Chevrolet Bolt EV и его кросс-версия с приставкой EUV (Electric Utility Vehicle) будут отправлены в отставку в конце 2023 года. С уходом Bolt EV/Bolt EUV компания сделает ставку на электрический Equinox EV, который построен на модульной платформе Ultium. Базовая версия модели будет стоить примерно от 30 тысяч долларов, то есть эта модель обойдется дороже, чем Bolt EV.

Иными словами, некоторое время ниша электрической модели Chevrolet начального уровня будет пустовать. В будущем же ее вновь может занять Bolt EV, который сменит платформу на Ultium. Однако если это и произойдет, то не раньше 2027 года.

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители