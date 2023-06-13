АвтоВАЗ готовит к запуску еще одну модель

АвтоВАЗ вывел на тесты седан Lada на базе китайской модели FAW Bestune B70
АвтоВАЗ готовится к запуску в производство еще одной новой модели. Ее планируют выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это будет седан премиум-класса, который представляет собой китайскую модель FAW Bestune B70. Новый автомобиль заметили в Центре инжиниринга АвтоВАЗа в Тольятти. Там обычно проводятся тесты всех будущих моделей АвтоВАЗа. Фотографии седана появились в инсайдерском паблике Avtograd News.
Продажи китайского седана FAW Bestune B70 стартовали в России в апреле 2023 года. На автомобиль устанавливается 1,5 литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя дисками сцепления. Также есть версия с двухлитровым турбомотором мощностью 217 лошадиных сил и 6-ступенчатым автоматом от компании Aisin.
Новая модель Lada, скорее всего, будет идентична китайскому седану. Она получит полностью светодиодные фары, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, датчики давления в шинах, мультимедийную систему с экраном на 12,3 дюйма, цифровую приборную панель и другие опции. Также фотошпионам удалось снять еще одну будущую новинку Lada — это New Granta XJO. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что завод в Санкт-Петербурге будет выпускать не только кроссоверы, но и седаны. Кроссоверами Lada станут модели FAW Bestune T77 и FAW Bestune T55.