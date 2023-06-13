АвтоВАЗ готовит к запуску еще одну модель

АвтоВАЗ готовится к запуску в производство еще одной новой модели. Ее планируют выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это будет седан премиум-класса, который представляет собой китайскую модель FAW Bestune B70. Новый автомобиль заметили в Центре инжиниринга АвтоВАЗа в Тольятти. Там обычно проводятся тесты всех будущих моделей АвтоВАЗа. Фотографии седана появились в инсайдерском паблике Avtograd News.

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Продажи китайского седана FAW Bestune B70 стартовали в России в апреле 2023 года. На автомобиль устанавливается 1,5 литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя дисками сцепления. Также есть версия с двухлитровым турбомотором мощностью 217 лошадиных сил и 6-ступенчатым автоматом от компании Aisin.

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