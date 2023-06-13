$83.64+1.0090.39+1.38

АвтоВАЗ вывел на тесты седан Lada на базе китайской модели FAW Bestune B70

АвтоВАЗ готовится к запуску в производство еще одной новой модели. Ее планируют выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это будет седан премиум-класса, который представляет собой китайскую модель FAW Bestune B70. Новый автомобиль заметили в Центре инжиниринга АвтоВАЗа в Тольятти. Там обычно проводятся тесты всех будущих моделей АвтоВАЗа. Фотографии седана появились в инсайдерском паблике Avtograd News.

АвтоВАЗ готовит к запуску еще одну модель
© Южный автомобиль
Южный автомобиль

Продажи китайского седана FAW Bestune B70 стартовали в России в апреле 2023 года. На автомобиль устанавливается 1,5 литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, который сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя дисками сцепления. Также есть версия с двухлитровым турбомотором мощностью 217 лошадиных сил и 6-ступенчатым автоматом от компании Aisin.

Южный автомобиль

Новая модель Lada, скорее всего, будет идентична китайскому седану. Она получит полностью светодиодные фары, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, датчики давления в шинах, мультимедийную систему с экраном на 12,3 дюйма, цифровую приборную панель и другие опции. Также фотошпионам удалось снять еще одну будущую новинку Lada — это New Granta XJO. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что завод в Санкт-Петербурге будет выпускать не только кроссоверы, но и седаны. Кроссоверами Lada станут модели FAW Bestune T77 и FAW Bestune T55.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители