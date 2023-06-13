Первые беспилотные КамАЗы по трассе М-11 запустят 14 июня

Первые беспилотные грузовики КамАЗ начнут перевозить грузы по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

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В проекте примут участие крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева". В дальнейшем беспилотные грузовые перевозки планируется запустить на других федеральных трассах, в частности - на М-12 Москва - Казань.