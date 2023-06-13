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Минтранс: Первые беспилотные КамАЗы запустят 14 июня по трассе М-11

Первые беспилотные грузовики КамАЗ начнут перевозить грузы по трассе М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Первые беспилотные КамАЗы по трассе М-11 запустят 14 июня
© Виталий Белоусов/РИА Новости

В проекте примут участие крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, "Газпромнефть-снабжение".

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 "Нева". В дальнейшем беспилотные грузовые перевозки планируется запустить на других федеральных трассах, в частности - на М-12 Москва - Казань.

Как ранее рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко, трассу М-11 строили уже с инфраструктурой как "умную дорогу" с автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). По его словам, экономическая выгода использования беспилотников зависит не от легковых, а именно от грузовых автомобилей.

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