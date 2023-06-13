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В Петербурге продали завод Toyota

Российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп.

В Петербурге продали завод Toyota
© ТАСС

"Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщает РИА Новости, сделка по продаже российских активов Toyota ФГУП "НАМИ" состоялась в конце марта. Соглашение в том числе подразумевало полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности официально не раскрывались.

Ранее "СП" писала, что министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию сектора под председательством премьер-министра Михаила Мишустина назвал четыре приоритета развития российского малого и среднего бизнеса (МСП).

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