В Петербурге продали завод Toyota

Российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп.

"Нет, сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщает РИА Новости, сделка по продаже российских активов Toyota ФГУП "НАМИ" состоялась в конце марта. Соглашение в том числе подразумевало полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности официально не раскрывались.