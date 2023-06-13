Состоялся незаметный дебют Fiat 600

После дебюта нового поколения Fiat 500, логично было ожидать и запуск нового кроссовера. На замену Fiat 500Х должен был прийти кроссовер с измененным названием Fiat 600 – как подтверждение более высокого класса и увеличившихся размеров.

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И вот, наконец, новинка представлена! Правда, в довольно странном формате – в видеоролике, пропагандирующим единение. При этом Fiat 600 играет там второстепенную роль.

Carakoom

Ожидается, что новый Fiat 600 будет построен на платформе СМР, которая используется в концерном Stellantis для огромного количества брендов и моделей. Использование популярной платформы означает и уже известные двигатели: основу моторной гаммы составят 1,2-литровые 3-цилиндровые силовые агрегаты мощностью 100-130 лошадей.

Carakoom

Не исключено и появление гибрида на основе этого же двигателя. Также возможно будет полностью электрическая версия Fiat 600е, с электромотором на 115 кВт (156 л.с.) и аккумулятором ёмкостью 54 кВт·ч.