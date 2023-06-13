$82.64+0.5589.01+0.97

Fiat 600 незаметно дебютировал в видеоролике про единение

После дебюта нового поколения Fiat 500, логично было ожидать и запуск нового кроссовера. На замену Fiat 500Х должен был прийти кроссовер с измененным названием Fiat 600 – как подтверждение более высокого класса и увеличившихся размеров.

Состоялся незаметный дебют Fiat 600
© Carakoom

И вот, наконец, новинка представлена! Правда, в довольно странном формате – в видеоролике, пропагандирующим единение. При этом Fiat 600 играет там второстепенную роль.

Carakoom

Ожидается, что новый Fiat 600 будет построен на платформе СМР, которая используется в концерном Stellantis для огромного количества брендов и моделей. Использование популярной платформы означает и уже известные двигатели: основу моторной гаммы составят 1,2-литровые 3-цилиндровые силовые агрегаты мощностью 100-130 лошадей.

Carakoom

Не исключено и появление гибрида на основе этого же двигателя. Также возможно будет полностью электрическая версия Fiat 600е, с электромотором на 115 кВт (156 л.с.) и аккумулятором ёмкостью 54 кВт·ч.

Однако все детали мы узнаем уже во время полноценной презентации FIAT 600 – с большим количеством качественных фотографий и подробным техническим описанием. Судя по обнародованному видео, ждать осталось недолго.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители