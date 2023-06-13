Новый Skoda Superb Combi проходит ключевые испытания на юге Европы

Новый Skoda Superb Combi попал на новые шпионские фото в жаркой южной Европе. Чешская фирма уже проводит ключевые испытания, отсутствующие в ее программе испытаний второго поколения универсала, который носит виниловый костюм, но в то же время раскрывает ключевые детали.

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Несколько интересных шпионских фотографий, которые раскрывают интересные детали. Достаточно остановиться на несколько минут впереди, чтобы увидеть, что его фары стали тоньше и что они имеют новую световую подпись на внешнем и нижнем крае в форме буквы «L», как это также было замечено на борту.

Передний бампер также демонстрирует более спортивный образ с вертикальными жабрами на концах, которые не только обеспечивают этот плюс, но и действуют как аэродинамические шторы. Новый Superb Combi демонстрирует массивные пропорции с большим задним свесом, который увеличивает объем багажного отделения. Сзади видна часть его пилотов с белой центральной секцией.

Крупнейший член семьи чешской марки будет иметь более проработанный интерьер, переработанную цифровую панель приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы, опирающийся на центральную консоль.

Новый Skoda Superb Combi будет представлен в середине следующей осени, оснащенный 1,5-литровой и 2,0-литровой бензиновой и дизельной механикой, с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и семиступенчатой ??DSG, а также полным приводом в самый мощный. Диапазон, в котором также будет Superb Combi iV с подключаемой гибридной технологией, которая обеспечит до 100 км автономии. Очень практичный вариант для этого флагмана, который поступит к дилерам в середине весны 2024 года.