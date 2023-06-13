Мантуров назвал «народный» отечественный автомобиль

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал модель Lada Granta российским «народным» автомобилем, отвечающим потребностям массового потребителя, сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что идея создания доступного по цене транспортного средства нашла свое воплощение в Lada Granta. Он подчеркнул, что автомобиль, стоимостью менее 500 тысяч рублей, не может полностью соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.

Мантуров объяснил, что автомобиль в такой ценовой категории будет иметь минималистичный набор функций, ограничиваясь базовыми элементами, такими как кузов, двигатель и коробка передач. В настоящее время такой "голый" автомобиль не является оптимальным вариантом для использования в повседневной жизни.

По словам вице-премьера, сегодняшний «народный» автомобиль, учитывающий все необходимые требования безопасности, без сомнения является Lada Granta. Он отметил, что стоимость этой модели варьируется от 750 до 850 тысяч рублей в зависимости от комплектации.