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Вице-премьер РФ Мантуров назвал «народный» автомобиль для россиян

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал модель Lada Granta российским «народным» автомобилем, отвечающим потребностям массового потребителя, сообщает «РИА Новости».

Мантуров назвал «народный» отечественный автомобиль
© РИА Новости

Вице-премьер отметил, что идея создания доступного по цене транспортного средства нашла свое воплощение в Lada Granta. Он подчеркнул, что автомобиль, стоимостью менее 500 тысяч рублей, не может полностью соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта.

Мантуров объяснил, что автомобиль в такой ценовой категории будет иметь минималистичный набор функций, ограничиваясь базовыми элементами, такими как кузов, двигатель и коробка передач. В настоящее время такой "голый" автомобиль не является оптимальным вариантом для использования в повседневной жизни.

По словам вице-премьера, сегодняшний «народный» автомобиль, учитывающий все необходимые требования безопасности, без сомнения является Lada Granta. Он отметил, что стоимость этой модели варьируется от 750 до 850 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» объявил о планах по экспорту автомобилей Lada на 2023 и 2024 годы. В этом году они намерены экспортировать до 15 тысяч машин, а в следующем году планируется увеличить эту цифру до 50 тысяч.

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