Мантуров рассказал, как избежать остановки автозаводов

Россия планирует тщательно проработать условия сотрудничества с иностранными партнерами в автопроизводстве, переходя от промышленной сборки по соглашению к совместным проектам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, это поможет избежать проблем, возникших в прошлом году, когда иностранные автоконцерны остановили производство в России.

Приоритетом является наращивание компетенций, технологической и компонентной базы, что уже закреплено в стратегии развития автопрома до 2035 года. Эти задачи будут актуализироваться в соответствии с потребностями отрасли.