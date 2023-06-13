Мантуров рассказал, как избежать остановки автозаводов
Россия планирует тщательно проработать условия сотрудничества с иностранными партнерами в автопроизводстве, переходя от промышленной сборки по соглашению к совместным проектам. Об этом пишет РИА Новости.
По словам вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, это поможет избежать проблем, возникших в прошлом году, когда иностранные автоконцерны остановили производство в России.
Приоритетом является наращивание компетенций, технологической и компонентной базы, что уже закреплено в стратегии развития автопрома до 2035 года. Эти задачи будут актуализироваться в соответствии с потребностями отрасли.
Ранее сообщалось, что в России возник дефицит запчастей для китайских автомобилей. Причина в том, что большая часть компонентов доставляется из Китая по железной дороге, которая перегружена на столько, что затрудняет массовые поставки.