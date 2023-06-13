В Китае представили внедорожники IM LS7 с искусственным интеллектом

Китайское предприятие IM Motors 12 июня выпустило новые варианты своего полностью электрического внедорожника IM LS7 - Urban Fit и Urban Fit Pro, доступные с задним приводом, по цене от 289 800 до 309 800 юаней (3,4 миллиона - 3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает CarNewsChina.com.

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Внешний вид и интерьер новых моделей продолжают дизайн нынешних, есть лишь небольшие отличия в конфигурации и запасе хода. Доставлять автомобили покупателям начнут в июле.

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В IM Motors заявили, что в кабине внедорожника, оснащенной искусственным интеллектом (ИИ), объединены передовые технологии вождения и алгоритм, позволяющий использовать ИИ «для снятия беспокойства за рулем». Автомобиль оснащен 11-ю камерами, пятью радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и двумя лидарами для улучшения обзора слепых зон.

LS7 - среднеразмерный внедорожник. Габариты IM LS7 Urban Fit составляют 5049 х 2002 х 1731 миллиметров, а колесная база - 3060 миллиметров. Автомобиль работает на 20-дюймовых (255/55 R20) колесах.

Аккумулятор представляет собой тройной литиевый блок емкостью 77 киловатт-час, что дает авто запас хода в 510 километров на чистом электричестве. Время разгона с нуля до ста километров в час составляет 6,5 секунды.

Максимальная скорость авто - 200 километров в час. В энергосберегающем режиме Super ECO, когда у батареи остается запаса на 50 километров, автомобиль может проехать до 80 километров, прежде чем заряд будет исчерпан.

В салоне внедорожника - 26,3-дюймовый экран для приборной панели, 15,5-дюймовый «развлекательный» экран пассажира и 12,8-дюймовый экран, который используется для управления окнами и кондиционером.

Сиденья обтянуты искусственной кожей и регулируются с помощью электроники. Передние сиденья поддерживают функцию подогрева.

LS7 - первый внедорожник от IM Motors, впервые представленный в феврале 2023 года.

В июне 2023 года в Китае выпустят новую, «удешевленную» версию Ford Mondeo. Ford Mondeo снят с производства в США и в Европе, но в Китае его по-прежнему выпускают.