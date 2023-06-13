В Россию привезли новый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus

Один из частников привез в Россию новый Chery Tiggo 7 Plus. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 895 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у кроссовера максимальная комплектация. Из опций для Tiggo 7 Plus доступны проекционный дисплей с дополненной реальностью, адаптивный контроль с ассистентами удержания в полосе и контроля расстояния до впереди идущей машины, панорамная крыша, аудиосистема Sony.

Салон модели может похвастать цифровым кокпитом диагональю 24,6 дюйма, пересмотренной центральной консолью, которая лишилась громоздкой сенсорной панели климат-контроля с двумя вращающимися регуляторами, перекомпонованным центральным тоннелем с другим селектором трансмиссии. Также Chery оснастила автомобиль совершенно новыми передними креслами с подголовниками, практически бесшовно интегрированными в спинку.

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У Tiggo 7 Plus двигатель 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Нм. Он агрегатируется 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач. Привод - только передний.