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Mercedes-Benz Citan получит вариант электромобиля

Новый Mercedes-Benz eCitan представляет собой электрическую версию компактвэна, представленного несколько лет назад.

Mercedes-Benz Citan получит электрическую версию
© ПроКроссовер.ру

Единственный доступный электродвигатель находится на передней оси, развивая 122 л.с. и 245 Нм крутящего момента. Тяговая батарея мощностью 45 кВтч обеспечивает запас хода 280 км (174 мили) на одном заряде. Максимальное ускорение не превышает 132 км/ч.

Те, кто ищет коммерческий фургон, смогут выбрать один из двух вариантов. Стандартный размер идентичен размеру бензиновой модели Citan (длина 4 498 мм и расстояние между осями 2 716 мм), а версия LWB предлагает увеличенные 4 922 мм и 3 100 мм соответственно. Объем грузового отсека составляет 2,9 кубометра в стандартной версии и достигает 3,62 кубометра с длинной колесной базой.

В пассажирском варианте eCitan представляет собой пятиместный автомобиль с двумя раздвижными дверями, включенными в базовую комплектацию (легкий коммерческий автомобиль получает раздвижные двери только в том случае, если вы готовы заплатить за них дополнительно). Также доступны складные столики и карманы в спинках передних сидений.

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