Kia Motors представили обновленную Kia K5 2024
Цена Kia K5 LXS начального уровня повысится на 100 долларов, до 25 390 долларов в США. K5 GT-Line стоит 26 890 долларов.
«Kia K5 2024 года имеет только одно заметное изменение оборудования, поскольку переднеприводная версия GT-Line теперь стандартно поставляется с подогревом передних сидений. Это небольшое обновление, но важное для многих покупателей», - пишет портал.
Машина оснащена 1,6-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 л.с. с крутящим моментом 264 Нм. Его подключили к восьмиступенчатой автоматической коробке передач.
Стоимость топовой модели Kia K5 GT составляет от 31 790 долларов. Ей дали 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 290 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Базовая версия Kia K5 2024 получила светодиодные осветительные приборы, акустическое ламинированное ветровое стекло и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Модели начального уровня также дали двухзонную автоматическую систему климат-контроля, аудиосистему с шестью динамиками, металлическую отделку и восьмидюймовую информационно-развлекательную систему с беспроводной связью Android Auto и Apple CarPlay.
Ранее портал «Автоновости дня» сообщил, что в России стартовали продажи кроссоверов китайского производителя SWM. Модель SWM G01, которая похожа по габаритам на Kia Sportage, а также SWM G01F и SWM G05 Pro уже доступны для покупки у дилеров.