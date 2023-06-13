Sollers обозначил сроки запуска производства электромобилей

Российский «Соллерс» запустит производство электромобилей на базе моделей Argo и Atlant. Батарейные версии малотоннажных Argo и Atlant встанут на конвейер в начале 2024 года, об этом «Интерфаксу» рассказал председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов. Ранее в компании уже сообщали о намерении заняться производством электрокаров, но тогда речь шла только об электрическом варианте Argo.

© Sollers

Argo и Atlant — две малотоннажные модели, производство которых запустили на заводе в Елабуге прошлой осенью вместо ушедшего с рынка Ford Transit. Argo, он же перелицованный JAC N25/N3, это компактный фургон, предназначенный для городских перевозок. Его масса составляет 2,5 тонны, а грузоподъемность — менее 1 тонны. Он комплектуется дизельным мотором объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил.

Еще прошлой осенью появилась информация, что «Соллерс» собирается перевести Argo на электричество — тогда замглавы компании Зоя Каика говорила, что опытный прототип такого электрокара может быть собран уже к лету 2023 года. Тогда же она приводила и некоторые характеристики будущей «зеленой» модели: грузоподъемность 1,1 тонны и запас хода на одном заряде батареи 300 километров.

В середине июня этого года «Соллерс» напомнил о проекте, однако теперь выяснилось, что электрическая версия будет не только у Argo, но и у Atlant. Последний представляет собой китайский JAC Sunray с иными логотипами. Подробностей об электрокаре на базе этой модели пока нет.