Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда "Ока"
Минпромторг поддерживает возрождение автомобильного бренда "Ока". Об этом заявил вице-премьер РФ, глава ведомства Денис Мантуров.
По его словам, министерство готово рассмотреть этот вопрос оперативно после получения соответствующего предложения от автоконцернов.
"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости.
Ранее компания "Москвич" попала в топ-10 российского авторынка, реализовав по итогам четвертой недели мая 552 кроссовера.