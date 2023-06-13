Автомобилисты РФ жалуются на качество топлива и недоливы на АЗС

Представители автомобильной отрасли обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобами на качество топлива и недоливы на заправках. Об этом пишут «Известия».

© Unsplash

Председатель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подчеркнул, что это стало возможно после смягчения надзорной деятельности госорганов и мораторий, наложенный правительством на проверки бизнеса. Таким образом, автомобилисты просят отменить мораторий на проверки АЗС.

«Сложившаяся ситуация приводит к тому, что <…> на заправках массово появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Организовываются нелегальные заправки, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом топлива», — говорится в письме, направленном в кабмин.

Также НАС предлагает поручить Росстандарту и Генпрокуратуре проведение массовых проверок во всех регионах страны. В свою очередь, в Росстандарт заявили, что в настоящий момент проверки проводятся только в случае высокого риска для жизни и здоровья людей.