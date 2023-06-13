GM окончательно отказался от модели Chevrolet Cruze

В ноябре 2018 года General Motors объявила о прекращении производства Chevrolet Cruze вместе с пятью другими легковыми автомобилями. Этот шаг приведет к прекращению производства автомобиля во всем мире, а также к остановке завода в Лордстауне в Уоррене, штат Огайо. Модель будет снята с производства в первом квартале 2019 года.

Chevrolet Cruze был представлен в 2008 году, и за это время было произведено более 2,5 миллиона единиц. В разное время ее производство осуществлялось в 11 странах мира, а на данный момент Chevrolet Cruze производится только в Аргентине.