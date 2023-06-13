Mercedes-Benz отзывает электромобили EQS и EQE

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, под отзыв в США попал 8 281 автомобиль бренда Mercedes-Benz. Известно, что кампания будет направлена на электрические автомобили EQS и EQE. Причиной отзыва стала ошибка в программном обеспечении, которая вызывает дефекты в силовой установке.

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В 2022 году автопроизводитель получил отчет, в котором было сказано о «неисправности электрической трансмиссии». После этого началось расследование для выявления причин. Специалисты предполагали, что водитель потерял тягу и сделал свои выводы.