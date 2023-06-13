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Mercedes-Benz отзывает электромобили EQS и EQE из-за программной ошибки и внезапной потери мощности

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, под отзыв в США попал 8 281 автомобиль бренда Mercedes-Benz. Известно, что кампания будет направлена на электрические автомобили EQS и EQE. Причиной отзыва стала ошибка в программном обеспечении, которая вызывает дефекты в силовой установке.

Mercedes-Benz отзывает электромобили EQS и EQE
© media.mercedes-benz.com

В 2022 году автопроизводитель получил отчет, в котором было сказано о «неисправности электрической трансмиссии». После этого началось расследование для выявления причин. Специалисты предполагали, что водитель потерял тягу и сделал свои выводы.

Используя подробный анализ полученных данных, специалисты определили, что при определенных условиях электроника по реагированию на неисправности может отключить электрическую трансмиссию, что может привести к потере мощности автомобиля и увеличить риск аварии. Стоит отметить, что компания не получала сообщения об авариях или травмах, которые могли быть вызваны этой проблемой.

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