В каком случае возможно лишение прав за долги

"В соответствии со статьей 67.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании алиментов. Под временным ограничением понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права в виде права управления ТС до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.