В правительстве РФ поддержали идею возродить бренд «Ока»
Российский министр промышленности Денис Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд «Ока». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Мантурова, в Минпромторге готовы рассмотреть этот вопрос оперативно, если поступит предложение от автоконцернов.
«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями», - подчеркнул министр.
Он отметил, что «первой ласточкой» стало возрождение «Москвича». Год назад московские власти объявили, что на бывшем заводе французской компании Renault начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электрокарами.
«За ним будет «Волга», надеюсь, в следующем году. Ну и другие, давно забытые, но любимые потребителями бренды», - заявил Мантуров.
Завод ГАЗ ранее объявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в июне 2024 года. В правительстве рассказали, что в течение года ГАЗ определится с выбором иностранных партнеров для производства. Выпускать «Волгу» будут на мощностях предприятий, которые принадлежали покинувшим Россию иностранным производителям.