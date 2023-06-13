Российский министр промышленности Денис Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд «Ока». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Мантурова, в Минпромторге готовы рассмотреть этот вопрос оперативно, если поступит предложение от автоконцернов.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями», - подчеркнул министр.

Он отметил, что «первой ласточкой» стало возрождение «Москвича». Год назад московские власти объявили, что на бывшем заводе французской компании Renault начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электрокарами.

«За ним будет «Волга», надеюсь, в следующем году. Ну и другие, давно забытые, но любимые потребителями бренды», - заявил Мантуров.