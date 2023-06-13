$82.64+0.5589.01+0.97

В правительстве РФ поддержали идею возродить бренд «Ока»

Российский министр промышленности Денис Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд «Ока». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Мантурова, в Минпромторге готовы рассмотреть этот вопрос оперативно, если поступит предложение от автоконцернов.

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями», - подчеркнул министр.

Он отметил, что «первой ласточкой» стало возрождение «Москвича». Год назад московские власти объявили, что на бывшем заводе французской компании Renault начнут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе станут электрокарами.

«За ним будет «Волга», надеюсь, в следующем году. Ну и другие, давно забытые, но любимые потребителями бренды», - заявил Мантуров.

Завод ГАЗ ранее объявил о планах представить серийный образец возрожденного бренда «Волга» в июне 2024 года. В правительстве рассказали, что в течение года ГАЗ определится с выбором иностранных партнеров для производства. Выпускать «Волгу» будут на мощностях предприятий, которые принадлежали покинувшим Россию иностранным производителям.

9
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители