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Президент АвтоВАЗа рассказал, почему Lada X-Cross 5 получила такое название

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, заявил, что у Lada X-Cross 5 - по сути первого кроссовера Lada, будет "клиренс больше, чем у обычного седана".

Президент АвтоВАЗа объяснил название Lada X-Cross 5
© Российская Газета

"Cross - подразумеваются характеристики большей некой проходимости, выше клиренс, более спортивной работы подвески с учётом того, что там будет выпускаться модель SUV", приводит слова топ-менеджера агентство "Прайм".

Также Соколов отметил, что X-Cross 5 прошёл "определённую доводку подвески под наши российские условия", а "проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан".

Lada X-Cross 5 является ребрендинговым вариантом китайского FAW Besturn T77, клиренс которого составляет 170 мм. Для сравнения: дорожный просвет седана Lada Vesta Cross на уровне 203 мм, у обычной версии - не менее 178 мм, базовой Lada Granta - не менее 160 мм.

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