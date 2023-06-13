Президент АвтоВАЗа объяснил название Lada X-Cross 5

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, заявил, что у Lada X-Cross 5 - по сути первого кроссовера Lada, будет "клиренс больше, чем у обычного седана".

"Cross - подразумеваются характеристики большей некой проходимости, выше клиренс, более спортивной работы подвески с учётом того, что там будет выпускаться модель SUV", приводит слова топ-менеджера агентство "Прайм".

Также Соколов отметил, что X-Cross 5 прошёл "определённую доводку подвески под наши российские условия", а "проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан".