Tesla отказалась поставлять в Канаду американские электромобили

Канадские клиенты компании Tesla, оформившие заказы на электромобиль Model Y Long Range американского производства получили письма с печальной новостью. Как сообщает SPEEDME.RU, компания сообщила покупателям об отмене их заказов.

В письме отмечается, что заказанная конфигурация автомобиля Tesla больше недоступна. Американский автопроизводитель предложил свои канадским клиентам альтернативу в виде любой другой комплектации электрического кроссовера, выпущенного в Шанхае.