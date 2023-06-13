Компания Tesla отказалась поставлять в Канаду американские электромобили
Канадские клиенты компании Tesla, оформившие заказы на электромобиль Model Y Long Range американского производства получили письма с печальной новостью. Как сообщает SPEEDME.RU, компания сообщила покупателям об отмене их заказов.
В письме отмечается, что заказанная конфигурация автомобиля Tesla больше недоступна. Американский автопроизводитель предложил свои канадским клиентам альтернативу в виде любой другой комплектации электрического кроссовера, выпущенного в Шанхае.
Следует отметить, что Model Y, произведенная в Китае, имеет менее емкий аккумулятор от LG на 79 киловатт-часов, по сравнению с Panasonic - на 82 кВт/ч. Этот тип батарей ставят на машины, выпускаемые в США.