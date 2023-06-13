Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставят на аукцион

Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» планируют выставить на аукцион в Лас-Вегасе в конце июня, говорится на сайте аукционного дома Barrett-Jackson.

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Спорткар построила фирма Cinema Vehicle Services. Она в содружестве со знаменитыми кастомайзерами Чипом Фузом и Стивом Стэнфордом обеспечивала автомобилями съемки фильма 2000 года, в котором главную роль сыграл Николас Кейдж.

Данный экземпляр в самих съемках участия не принимал. Утверждается, что это реплика, которую создали для знаменитого актера и комика из Лас-Вегаса Дэнни Ганса.

Реплика базируется на Shelby GT500 образца 1967 года. Машине дали восьмицилиндровый двигатель объемом 5,75 литра, который развивает 400 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой».

У мотора альтернативные карбюраторы и другая система зажигания. Также модель отличается модернизированным шасси и несколько измененным салоном.

Машина была собрана в 2002 году.