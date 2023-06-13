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Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставят на аукцион

Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» планируют выставить на аукцион в Лас-Вегасе в конце июня, говорится на сайте аукционного дома Barrett-Jackson.

Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставят на аукцион
© Auto.ru

Спорткар построила фирма Cinema Vehicle Services. Она в содружестве со знаменитыми кастомайзерами Чипом Фузом и Стивом Стэнфордом обеспечивала автомобилями съемки фильма 2000 года, в котором главную роль сыграл Николас Кейдж.

Данный экземпляр в самих съемках участия не принимал. Утверждается, что это реплика, которую создали для знаменитого актера и комика из Лас-Вегаса Дэнни Ганса.

Реплика базируется на Shelby GT500 образца 1967 года. Машине дали восьмицилиндровый двигатель объемом 5,75 литра, который развивает 400 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой».

У мотора альтернативные карбюраторы и другая система зажигания. Также модель отличается модернизированным шасси и несколько измененным салоном.

Машина была собрана в 2002 году.

Ранее сообщалось, что в России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.

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