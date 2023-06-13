Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» выставят на аукцион
Официальную копию Ford Mustang Eleanor из «Угнать за 60 секунд» планируют выставить на аукцион в Лас-Вегасе в конце июня, говорится на сайте аукционного дома Barrett-Jackson.
Спорткар построила фирма Cinema Vehicle Services. Она в содружестве со знаменитыми кастомайзерами Чипом Фузом и Стивом Стэнфордом обеспечивала автомобилями съемки фильма 2000 года, в котором главную роль сыграл Николас Кейдж.
Данный экземпляр в самих съемках участия не принимал. Утверждается, что это реплика, которую создали для знаменитого актера и комика из Лас-Вегаса Дэнни Ганса.
Реплика базируется на Shelby GT500 образца 1967 года. Машине дали восьмицилиндровый двигатель объемом 5,75 литра, который развивает 400 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой».
У мотора альтернативные карбюраторы и другая система зажигания. Также модель отличается модернизированным шасси и несколько измененным салоном.
Машина была собрана в 2002 году.
Ранее сообщалось, что в России продают уникальный кабриолет Delage D6. Соответствующее объявление появилось на Авто.ру.Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Машину построили в 1922 году. Уточняется, что она есть в единственном экземпляре. Автомобиль оценивается в 8,9 миллиона рублей.