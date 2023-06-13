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Для отечественного мотора ЗМЗ V8 готовят новые модификации

Для отечественного мотора ЗМЗ V8 готовят обновление. Производитель представит дополнительные версии двигателя.

Для отечественного мотора ЗМЗ V8 готовят новые модификации
© zmz.ru

Заволжский моторный завод будет заниматься выпуском новых вариантов силовых установок ЗМЗ V8. В обеих версиях используется инжекторная система питания. Первый мотор будет представлен в стандартном бензиновом исполнении, а второй - в битопливном. Альтернативой топливу в последнем случае станет пропан-бутан.

Сейчас на предприятии занимаются сборкой только карбюраторных моторов ЗМЗ V8. Напомним, что официальное обозначение семейства двигателей - ЗМЗ-523/524. Его вернули на конвейер в 2022 году после продолжительного простоя.

Рабочий объем мотора составляет 4.67 литра, а производительность - 124 л.с. У битопливной модификации мощность равна 138 л.с. Эксперты отмечают, что двигатель представляет собой улучшенную версию ЗМЗ-53, которую впервые собрали на заводе в 1963 году. Об этой силовой установке вспомнили, когда производитель столкнулся с дефицитом комплектующих.

Представители завода отмечают, что в первом полугодии активно наращивали объемы сборки и оценивали ситуацию на рынке. Сейчас делать прогнозы по объемам производства не получается из-за поставок.

Двигатель ЗМЗ V8 используется для среднетоннажных грузовых автомобилей и автобусов среднего класса. Низкая стоимость - главное преимущество агрегата. Так, в феврале отпускная цена составляла 264 000 рублей. Производство новых версий двигателя будет запущено в августе текущего года.

Еще один отечественный производитель, КАМАЗ, в марте прошлого года перешел на упрощенные 6-цилиндровые агрегаты. Такое решение было принято из-за проблем с поставками комплектующих.

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