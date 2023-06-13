Toyota вернет Land Cruiser американцам

Компания Toyota официально подтвердила возвращение внедорожника Land Cruiser в США.
«Вы действительно думали, что нас не будет долго? Легенда возвращается», — гласит комментарий к тизерному ролику, который японский автопроизводитель опубликовал в своих соцсетях.
В пятисекундном видео показали разные варианты винтажного шильдика Toyota Land Cruiser, с которым оригинальная модель продавалась на американском рынке.
Toyota Land Cruiser 200, предшественник нынешнего Land Cruiser 300, сняли с продаж в США еще осенью 2021 года из-за невысокого спроса, и информации о появлении на местном рынке модели нового поколения долгое время не было. Первые слухи о том, что Land Cruiser все же доберется до Северной Америки, появились лишь в декабре 2022-го, и только в июне 2023-го они были подтверждены официально.
Toyota опубликовала в соцсетях короткий тизер, в котором продемонстрировала оригинальный логотип Toyota Land Cruiser. Будет ли это модель с индексом 300, не уточняется, — Motor1.com предполагает, что Land Cruiser может принять некую иную форму. Например, ранее было озвучено предположение, что в США будет продаваться не «старший» Land Cruiser, а «младший» внедорожник Prado, который, по слухам, сменит поколение в 2023 либо 2024 году.
Как сообщают зарубежные СМИ, свою роль в принятии решения о возвращении Land Cruiser сыграли и стабильные продажи Toyota в США: в год местные дилеры реализуют в среднем по 3-3,5 тысячи машин, а в 2021-м американцы приобрели 3,7 тысячи автомобилей японского бренда. При этом спрос на соплатформенный Lexus LX, который с американского рынка не уходил, в 2022 году снизился на 3,6 процента.