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Новый электрический Renault 5 будет «мобильным аккумулятором»

Появление на рынке нового Renault 5 призвано стать основным фактором возрождения французского бренда у себя на родине. Как пишет SPEEDME.RU, основным козырем нового внедорожника будет привлекательная цена.

Новый электрический Renault 5 будет «мобильным аккумулятором»
© media.renault.com

Напомним, что официальный дебют запланирован уже на это лето. Кроме того, в Renault рассказали об одной из уникальных особенностей нового R5. Это технология модульной платформы CMF-EV.

Речь идет о системе двунаправленной зарядки «V2G». Данная система получила название «Mobilize Powerbox». Благодаря ей можно возвращать энергию в общественную электросеть, в случае появления такой необходимости.

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