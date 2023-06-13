Новый электрический Renault 5 будет «мобильным аккумулятором»

Появление на рынке нового Renault 5 призвано стать основным фактором возрождения французского бренда у себя на родине. Как пишет SPEEDME.RU, основным козырем нового внедорожника будет привлекательная цена.

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Напомним, что официальный дебют запланирован уже на это лето. Кроме того, в Renault рассказали об одной из уникальных особенностей нового R5. Это технология модульной платформы CMF-EV.