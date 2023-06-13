Новый электрический Renault 5 будет «мобильным аккумулятором»
Появление на рынке нового Renault 5 призвано стать основным фактором возрождения французского бренда у себя на родине. Как пишет SPEEDME.RU, основным козырем нового внедорожника будет привлекательная цена.
Напомним, что официальный дебют запланирован уже на это лето. Кроме того, в Renault рассказали об одной из уникальных особенностей нового R5. Это технология модульной платформы CMF-EV.
Речь идет о системе двунаправленной зарядки «V2G». Данная система получила название «Mobilize Powerbox». Благодаря ей можно возвращать энергию в общественную электросеть, в случае появления такой необходимости.