Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу предложили увеличить до 200 тыс. рублей

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автоаварий по европротоколу до 200 тыс. руб. в случае, если у автомобилистов есть разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора документа, вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова.