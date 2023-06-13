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В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автоаварий по европротоколу до 200 тыс. руб. в случае, если у автомобилистов есть разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора документа, вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова.

Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу предложили увеличить до 200 тыс. рублей
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«Мы предлагаем увеличить сумму выплат по европротоколу до 200 тысяч, если у водителей есть разногласия. В выигрыше останутся все. Водители смогут быстрее разрешать конфликт, заторов станет меньше, а полицейские займутся более серьезными нарушениями», — пояснил Даванков.

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно части 4 статьи 11.1 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тыс. руб., если у участников аварии есть разногласия.

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