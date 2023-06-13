Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу предложили увеличить до 200 тыс. рублей

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автоаварий по европротоколу до 200 тыс. руб. в случае, если у автомобилистов есть разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора документа, вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова.
«Мы предлагаем увеличить сумму выплат по европротоколу до 200 тысяч, если у водителей есть разногласия. В выигрыше останутся все. Водители смогут быстрее разрешать конфликт, заторов станет меньше, а полицейские займутся более серьезными нарушениями», — пояснил Даванков.
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно части 4 статьи 11.1 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тыс. руб., если у участников аварии есть разногласия.