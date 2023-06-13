Создатель «Шерпа» разработал новый вездеход на базе ГАЗ «Садко»

Инженер Алексей Гарагашьян, автор известного вездехода «Шерп», создал новый внедорожник. Его изображения появились в базе Роспатента. Сообщается, что он находится в процессе испытаний.

© Carakoom

Новая модель отличается от предыдущих разработок и имеет классическую капотную компоновку с двумя местами в салоне. Технические характеристики и название модели пока не были озвучены.

Вездеход создан на базе полноприводного грузового автомобиля ГАЗ «Садко», сохранив при этом большие зубастые колёса, как у «Шерпа». Небольшой покатый капот явно указывает на то, что двигатель скорее всего находится не под ним, а смещен в кабину.

Carakoom

В начале 2000-х Алексей Гарагашьян из Петербурга фактически создал новый вид вездехода, использовав бескамерные шины сверхнизкого давления и пневмоциркуляционную подвеску.

Carakoom

Вездеход способен передвигаться практически по любым поверхностям, в том числе и по воде, из-за чего быстро стал популярным. Вездеходы закупали МЧС России, ГСЧС Украины и МЧС Беларуси, ПАО «Газпром» и структуры ООН, они поставлялись в США и Канаду.

Carakoom

Однако в какой-то момент все патенты на машину были выкуплены украинским бизнесменом, а производство налажено в Киеве. Именно из Украины разработанный в России вездеход и поставлялся по всему миру, и со временем за рубежом начал считаться украинским. Для России и стран СНГ «Шерпы» собирались в Санкт-Петербурге.

В феврале 2022 года украинский бизнесмен отозвал право на производство «Шерпа» в Петербурге, но представитель российского завода заявил, что патентное право не работает в условиях санкций, и производство будет продолжено.