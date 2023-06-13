$82.64+0.5589.01+0.97

Создатель «Шерпа» разработал новый вездеход на базе ГАЗ «Садко»

Инженер Алексей Гарагашьян, автор известного вездехода «Шерп», создал новый внедорожник. Его изображения появились в базе Роспатента. Сообщается, что он находится в процессе испытаний.

Создатель «Шерпа» разработал новый вездеход на базе ГАЗ «Садко»
© Carakoom

Новая модель отличается от предыдущих разработок и имеет классическую капотную компоновку с двумя местами в салоне. Технические характеристики и название модели пока не были озвучены.

Вездеход создан на базе полноприводного грузового автомобиля ГАЗ «Садко», сохранив при этом большие зубастые колёса, как у «Шерпа». Небольшой покатый капот явно указывает на то, что двигатель скорее всего находится не под ним, а смещен в кабину.

Carakoom

В начале 2000-х Алексей Гарагашьян из Петербурга фактически создал новый вид вездехода, использовав бескамерные шины сверхнизкого давления и пневмоциркуляционную подвеску.

Carakoom

Вездеход способен передвигаться практически по любым поверхностям, в том числе и по воде, из-за чего быстро стал популярным. Вездеходы закупали МЧС России, ГСЧС Украины и МЧС Беларуси, ПАО «Газпром» и структуры ООН, они поставлялись в США и Канаду.

Carakoom

Однако в какой-то момент все патенты на машину были выкуплены украинским бизнесменом, а производство налажено в Киеве. Именно из Украины разработанный в России вездеход и поставлялся по всему миру, и со временем за рубежом начал считаться украинским. Для России и стран СНГ «Шерпы» собирались в Санкт-Петербурге.

В феврале 2022 года украинский бизнесмен отозвал право на производство «Шерпа» в Петербурге, но представитель российского завода заявил, что патентное право не работает в условиях санкций, и производство будет продолжено.

Более того, разработка Гарагашьяна вдохновила и другие компании на выпуск похожих вездеходов: так появились BigBo, АГ20, «Шатун», «Тайфун», FAT TRUCK и другие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители