Автоэксперт опасается появления на дорогах беспилотных КамАЗов

Появление беспилотных КамАЗов на дорогах России может нести угрозу для участников движения, выразил опасения автоэксперт Олег Осипов. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что заменить дальнобойщиков умным грузовикам не удастся, а их внедрение является всего лишь экспериментом.

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"Я их опасаюсь. Не знаю, что это будет. Представьте себе КамАЗ без руля. Что это такое? Я пока себе это представить не могу. Наверное, это имеет смысл. Рано или поздно этим все кончится... Дальнобойщиков они точно не заменят. Это все эксперимент", — пояснил эксперт.

В ближайшее время беспилотные грузовики КамАЗ не смогут заменить дальнобойщиков, для их внедрения в России не хватает скоростных трасс, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, для их запуска по всей стране без водителей, которые будут контролировать ситуацию, потребуется время и специальные дороги без светофоров.

"Через какое-то время такие беспилотные грузовики могут вытеснить дальнобойщиков. <...> Это будет не завтра. Плюс Россия большая, во Владивосток беспилотные грузовики сразу не поедут. Открываются разные новые маршруты. Для запуска грузовиков без водителей нужны скоростные трассы без светофоров и отдельная полоса", — подчеркнул автоэксперт.

По словам Моржаретто, подобные транспортные средства достаточно безопасны и могут обрабатывать большое количество информации, но даже в беспилотном грузовике должен быть водитель. В случае непредвиденных обстоятельств он сможет перехватить управление транспортным средством.

Эксперт уверен, что беспилотные КамАЗы не станут массовым явлением. На данный момент, чтобы настроить их движение между Москвой и Петербургом, необходимо достроить скоростную трассу в обход Твери. Для запуска грузовиков также следует добавить еще одну полосу движения, считает Моржаретто.