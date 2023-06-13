Toyota рассказала о работе над электрокарами нового поколения

Toyota провела брифинг, посвящённый новым технологиям, на которые делает ставку компания. Кроме "электричек" японцы планируют развивать направление водородных авто.

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Заявлено, что электромобили нового поколения Toyota начнёт выпускать с 2026 года. Они будут оснащены аккумуляторами нового типа, за счёт которых Toyota "полна решимости стать мировым лидером по энергопотреблению батарейных электромобилей".

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Компания стремится к 20-процентному увеличению запаса хода, снижению стоимости на 40% и сокращению времени перезарядки за 30 минут или меньше, чем у существующего кроссовера Toyota bZ4X, который стоит сейчас 43 тысячи долларов и может проезжать до 406 км. Также ведутся работы над аккумулятором Performance, который позволит обеспечить автономность не менее 1000 км, однако дело не только в элементе питания, но и в дизайне автомобиля, его аэродинамической составляющей и общей массе - над этими пунктами инженеры также ведут работу. В 2027 или 2028 году должен быть выпущен аккумулятор High Performance, который добавит к запасу хода ещё 10% и будет стоить на 10% меньше.

Параллельно ведётся разработка твердотельных батарей, коммерческий этап которых запланирован также на 2027 или 2028 годы. Такие аккумуляторы должны поставить точку в вопросе о переживаниях по запасу хода: на первом этапе автономность электрокаров, оснащённых ими, может достигать 1200 км, в дальнейшем - 1500 км.

Какой аккумулятор получит электрическая версия Toyota Crown, фото в камуфляже которой было представлено в рамках брифинга, в компании не уточнили.

За счёт чего Toyota будет снижать стоимость своих электрокаров: за счёт гигалитья, которое активно используется, например, Tesla и сборочной линии с автоматическим движением по мере выполнения той или иной операции. Также разрабатывается новая модульная архитектура, состоящая из трёх основных частей: передней и задней, в которых расположены моторы, и средней - с аккумуляторной батареей.