Toyota рассказала о работе над электрокарами нового поколения

Toyota работает над Crown EV и электрокарами с запасом хода 1500 км
Toyota провела брифинг, посвящённый новым технологиям, на которые делает ставку компания. Кроме "электричек" японцы планируют развивать направление водородных авто.
Заявлено, что электромобили нового поколения Toyota начнёт выпускать с 2026 года. Они будут оснащены аккумуляторами нового типа, за счёт которых Toyota "полна решимости стать мировым лидером по энергопотреблению батарейных электромобилей".
Компания стремится к 20-процентному увеличению запаса хода, снижению стоимости на 40% и сокращению времени перезарядки за 30 минут или меньше, чем у существующего кроссовера Toyota bZ4X, который стоит сейчас 43 тысячи долларов и может проезжать до 406 км. Также ведутся работы над аккумулятором Performance, который позволит обеспечить автономность не менее 1000 км, однако дело не только в элементе питания, но и в дизайне автомобиля, его аэродинамической составляющей и общей массе - над этими пунктами инженеры также ведут работу. В 2027 или 2028 году должен быть выпущен аккумулятор High Performance, который добавит к запасу хода ещё 10% и будет стоить на 10% меньше.
Параллельно ведётся разработка твердотельных батарей, коммерческий этап которых запланирован также на 2027 или 2028 годы. Такие аккумуляторы должны поставить точку в вопросе о переживаниях по запасу хода: на первом этапе автономность электрокаров, оснащённых ими, может достигать 1200 км, в дальнейшем - 1500 км.
Какой аккумулятор получит электрическая версия Toyota Crown, фото в камуфляже которой было представлено в рамках брифинга, в компании не уточнили.
За счёт чего Toyota будет снижать стоимость своих электрокаров: за счёт гигалитья, которое активно используется, например, Tesla и сборочной линии с автоматическим движением по мере выполнения той или иной операции. Также разрабатывается новая модульная архитектура, состоящая из трёх основных частей: передней и задней, в которых расположены моторы, и средней - с аккумуляторной батареей.
В компании планируют занять лидерские позиции на рынке водородных транспортных средств. Крупнейшими рынками водорода к 2030 году станут Европа, Китай и Северная Америка. Заявлено, что заказ на экспорт на семь лет составляет 100 тысяч водородомобилей, большинство из них - коммерческая техника.