Новой "Окой" мог бы стать упрощенный "Атом" с ДВС

Возьмись за эту задачу АО "Кама", занимающееся разработкой электромобиля "Атом" на собственной платформе и с отечественным программным обеспечением, новой "Окой" могла бы стать его упрощенная и удешевленная версия с ДВС. Тем более, что КамАЗ, являющийся одним из основных инвесторов этого проекта, исторически связан еще с той советской "Окой". Именно он начал выпускать ее в декабре 1987 года до переезда производства на автозавод в подмосковный Серпухов.