Эксперты: новой "Окой" мог бы стать упрощенный "Атом" с ДВС
Россия, лишившаяся новых машин по разумным ценам, нуждается в "народном автомобиле". Еще проще и доступнее, чем Lada Granta. Им могла бы стать новая "Ока", рассказали "Российской газете" эксперты Авто Mail.ru.
"Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что его ведомство поддерживает возрождение бренда "Ока" и готово оперативно помогать автопроизводителям, которые возьмут на себя эту задачу. Если ассоциировать новую "Оку" с выпускавшейся в нашей стране с 1998 по 2008 год малолитражкой, то такая дешевая, простая и компактная машина могла бы иметь успех на российском рынке.
Если бы выпускать новую "Оку" вызвался АвтоВАЗ, а также имей он на это время и достаточно свободных средств, то ею мог бы стать какой-нибудь миниатюрный хэтчбек или псевдокроссовер, например, на укороченной базе "Гранты". Примерно так в начале двухтысячных рождались у мировых автопроизводителей ситикары на платформах более крупных моделей: Volkswagen Lupo на основе "третьего" Polo или Citroen C2 как уменьшенный трехдверный С3.
Возьмись за эту задачу АО "Кама", занимающееся разработкой электромобиля "Атом" на собственной платформе и с отечественным программным обеспечением, новой "Окой" могла бы стать его упрощенная и удешевленная версия с ДВС. Тем более, что КамАЗ, являющийся одним из основных инвесторов этого проекта, исторически связан еще с той советской "Окой". Именно он начал выпускать ее в декабре 1987 года до переезда производства на автозавод в подмосковный Серпухов.
Однако в нынешней непростой ситуации, когда государство и автопроизводители стремятся насытить рынок новыми и возрожденными отечественными, а также зарубежными марками и моделями в кратчайшие сроки, описанные схемы разработки новой "Оки" выглядят фантастическими. Поэтому если такая малолитражка и появится когда-нибудь в России, то это, скорее всего, будет очередной минимально перелицованный "китаец", которому в нашей стране прикрутят колеса и наклеят новые российские логотипы", - пояснили эксперты "Авто Mail.ru".