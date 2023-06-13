Jetour вывела на российский рынок второй автомобиль

Марка Jetour объявила о выходе на российский рынок второго автомобиля - кроссовера Dashing. Модель предложат по цене от 2 339 900 рублей.

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Машина имеет длину 4590 мм и технически унифицирована с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro. Для Jetour Dashing будут доступны два турбодвигателя: 1,5-литровый (156 л.с.) в паре с "механикой" или преселективным "роботом", а также объемом 1,6 л (197 л.с.) в сочетании с роботизированной коробкой передач. Привод - исключительно передний, а дорожный просвет составляет 160 мм.

В России Jetour Dashing в версии с 1,5-литровым двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач доступен только в расширенной комплектации Comfort Plus стоимостью 2 339 900 рублей. При этом базовая версия Comfort предлагается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT за 2 559 900 рублей. Стоимость Jetour Dashing (1.5+6DCT) в комплектации Elite и Luxury составляет 2 689 900 рублей и 2 829 900 рублей соответственно.

Версия Jetour Dashing с двигателем объемом 1,6 литров и коробкой 7DCT на российском рынке представлена только в максимальной комплектации Luxury и стоит 3 039 900 рублей.