Исследователи выяснили, где в России чаще всего встречаются старые автомобили

Средний возраст легкового автомобиля в России составляет почти 15 лет. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат». Возраст среднестатистической легковушки, которая ездит по российским дорогам, составляет 14,7 года, при этом половине федеральных округов этот показатель ниже общероссийского. Например, в Центральном федеральном округе средний возраст машин — 13,3 года. Самые же старые автомобили чаще всего встречаются на Дальнем Востоке — более 21 года.

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Самый «молодо» автопарк — в Приволжском федеральном округе, там средний возраст машин составляет 13,2 года. Чуть старее машины в Центральном ФО — 13,3 года. В Уральском ФО средний возраст легковушек составляет 13,9 года, а в Северо-Западном ФО — 14 лет. В Южном ФО средний возраст автомобилей достигает 15 лет, то в Северо-Кавказском ФО — 15,1 года. В Сибирском ФО данный показатель еще выше, 17,9 года.

Если же сравнивать эти показатели с прошлогодними, то автомобили в среднем «постарели» на семь месяцев. Так, по данным за 2022 год, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин – 14 лет. При этом у иномарок данный показатель ниже – 12,3 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17,4 года.