Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об обязательном страховании ответственности при перевозке пассажиров такси.

Закон обязывает агрегаторов такси и индивидуальных предпринимателей страховать свою ответственность за причинение вреда жизни каждого пассажира.

Договор обязательного страхования заключается с перевозчиком в отношении каждого транспортного средства, на которое выдано разрешение перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

Также предусматривается изменение страхового тарифа, а также страховой премии по каждому из рисков, подлежащих страхованию, в зависимости от вида транспорта, вида перевозок и влияющих на степень риска факторов.

Как отмечается в пояснительной записке, на данный момент остро стоит проблема безопасности и финансовой незащищенности граждан, пользующихся услугам легковых такси, это единственный вид транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчика за причинение вреда. Единственное, что предоставляется пострадавшему в случае аварии, - компенсация по ОСАГО с максимальной выплатой в 500 тыс. руб.