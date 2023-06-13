В России запустят продажи китайского внедорожника Jetour Traveler

Китайская компания Jetour официально привезет в Россию внедорожник Traveler. На официальной странице бренда в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что среднеразмерный Traveler может стать третьей моделью в линейке бренда, представленной в нашей стране. При этом серийное производство брутального внедорожника в Китае еще даже не началось.

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Официальный представитель компании Jetour заявил, что Traveler в скором времени появится на китайском рынке, а затем и в России. При этом точных сроков начала продаж он не назвал.

Габаритная длина внедорожника составляет 4785 миллиметров, а размер колесной базы -- 2800 миллиметров. Для сравнения, Traveler оказался на 165 миллиметров длиннее Tank 300, однако разница в расстоянии между осями достигает всего 50 миллиметров.

В Китае автомобиль будет доступен с турбомоторами объемами 1,5 и 2,0 литра, которые выдают 177 и 254 лошадиные силы соответственно. С такой же двухлитровой «четверкой» в России уже продают кроссовер X90 Plus, на котором агрегат развивает 244 силы. Не исключено, что до нашего рынка Traveler доберется с мотором такой же мощности.

Jetour

Jetour

Jetour

В Китае старт продаж Jetour Traveler запланирован на середину нынешнего года. В линейку версий войдет удлиненная модификация с тремя рядами сидений и гибридный вариант для топового исполнения. Ожидается, что на российском рынке Traveler станет единственной полноприводной моделью китайского бренда.