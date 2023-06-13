Около 7000 проблемных Lada Vesta NG скопились на территории АвтоВАЗа

Порядка 7000 проблемных автомобилей Lada Vesta NG скопились на территории АвтоВАЗа
Перед корпоративным отпуском АвтоВАЗа около 10-12 тысяч автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки, были размещены на территории завода. Через две недели количество автомобилей сократилось практически вдвое. Сейчас доработки требуют порядка 7000 автомобилей.
Как сообщает паблик Avtograd News, АвтоВАЗ перепрошил программное обеспечение и устранил дефекты с плохо окрашенными деталями примерно на 3000 автомобилях Lada Vesta NG во время корпоративного отпуска. Работы велись в две смены и сейчас на территории завода находятся 7000 автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки.
Кроме того, ранее все автомобили Lada Granta без блоков контроля выбросов были доукомплектованы и переданы в отдел отгрузки 7 июня. Скорее всего, АвтоВАЗ не сможет отработать все автомобили Lada Vesta NG, скопившиеся на территории предприятия, к окончанию корпоративного отпуска. После того, как машины исправят, они будут отправлены дилерам.