Около 7000 проблемных Lada Vesta NG скопились на территории АвтоВАЗа

Перед корпоративным отпуском АвтоВАЗа около 10-12 тысяч автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки, были размещены на территории завода. Через две недели количество автомобилей сократилось практически вдвое. Сейчас доработки требуют порядка 7000 автомобилей.

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Как сообщает паблик Avtograd News, АвтоВАЗ перепрошил программное обеспечение и устранил дефекты с плохо окрашенными деталями примерно на 3000 автомобилях Lada Vesta NG во время корпоративного отпуска. Работы велись в две смены и сейчас на территории завода находятся 7000 автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки.