$83.64+1.0090.39+1.38

Порядка 7000 проблемных автомобилей Lada Vesta NG скопились на территории АвтоВАЗа

Перед корпоративным отпуском АвтоВАЗа около 10-12 тысяч автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки, были размещены на территории завода. Через две недели количество автомобилей сократилось практически вдвое. Сейчас доработки требуют порядка 7000 автомобилей.

Около 7000 проблемных Lada Vesta NG скопились на территории АвтоВАЗа
© Южный автомобиль

Как сообщает паблик Avtograd News, АвтоВАЗ перепрошил программное обеспечение и устранил дефекты с плохо окрашенными деталями примерно на 3000 автомобилях Lada Vesta NG во время корпоративного отпуска. Работы велись в две смены и сейчас на территории завода находятся 7000 автомобилей Lada Vesta NG, которые требуют доработки.

Кроме того, ранее все автомобили Lada Granta без блоков контроля выбросов были доукомплектованы и переданы в отдел отгрузки 7 июня. Скорее всего, АвтоВАЗ не сможет отработать все автомобили Lada Vesta NG, скопившиеся на территории предприятия, к окончанию корпоративного отпуска. После того, как машины исправят, они будут отправлены дилерам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители