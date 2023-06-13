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Toyota продала автозавод в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа

Компания Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в сделку вошёл и бывший автозавод японской марки, расположенный в Санкт-Петербурге. Новой управляющей компанией предприятия стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». По такой же схеме ранее распродал своё имущество в России концерн Volkswagen.

Toyota продала автозавод в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа
© Motor.ru

По словам Мантурова, сделка по переходу активов Toyota к НАМИ не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок японской компанией. Аналогичное решение ранее принял и Volkswagen.

После завершения сделки управлять предприятием в Санкт-Петербурге стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». В следующем году на площадке наладят производство грузовика БАЗ-S36A11. С 2026 года сотрудники автозавода займутся сборкой электрического кроссовера E-Neva.

В середине мая на мощностях бывшего автозавода Toyota собирались наладить сборку миниатюрного электромобиля L-type. Позднее «Обуховский завод» планирует поставить на конвейер электрокроссовер E-Neva.

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