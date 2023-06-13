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Ford Puma Facelift 2024 года дебютировал в новой версии ST на шпионских фото

Ford работает над обновлением среднего жизненного цикла Puma, которое, как ожидается, совпадет с дебютом полностью электрического варианта. Сильно закамуфлированный прототип небольшого внедорожника был пойман на испытаниях на дорогах общего пользования в Европе. Его обвес, колеса, тормоза и двойные выхлопные трубы позволяют предположить, что это ориентированная на производительность модель ST с двигателем внутреннего сгорания под капотом.

Появились фото Ford Puma Facelift 2024 года в новой версии ST
© PNZdrive

Ford Puma возродился в 2019 году, войдя в высококонкурентный сегмент B-SUV. После прекращения производства супермини Fiesta , связанного с механикой, обновленная Puma станет новой точкой входа в модельный ряд Ford.

Прототип Puma ST был полностью покрыт камуфляжной пленкой, пытаясь скрыть небольшие визуальные изменения. Похоже, что они сосредоточены на передней части, включая слегка измененную нижнюю часть бампера и новую светодиодную графику для фар. Эмблема Ford, скорее всего, переместится внутрь решетки радиатора, как на обновленных хэтчбеках Fiesta и Focus.

Профиль не изменился, как и задняя часть, которая может получить измененную графику задних фонарей и незначительные изменения в отделке.

Подтяжка лица может также принести обновления интерьера, на что намекают перемещенные вентиляционные отверстия на прототипе. Текущий 8-дюймовый отдельно стоящий сенсорный экран информационно-развлекательной системы может быть заменен более крупным 12-дюймовым устройством с последней версией программного обеспечения и дополнительными функциями подключения, а также обновленной версией 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов.

PNZdrive
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