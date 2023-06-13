«Группа ГАЗ» выпустит модель «Соболь NN 4×4» второго поколения

"Группа ГАЗ" представит "Соболь NN 4×4" 5 сентября на выставке "Comtrans-2023"
В декабре 2023 года «Группа ГАЗ» планирует наладить серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения. Об этом сообщает auto.mail.ru.
Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона версия 4×4 будет отличаться от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Полноприводный «Соболь» второго поколения также будет оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли.
Автомобиль будет предлагаться с двумя типами двигателей: дизельным 2.8 л. и бензиновый 2.7 л. Оба мотора соответствуют экологическому классу «Евро-5».
Презентация автомобиля состоится 5 сентября 2023 года на выставке «Comtrans-2023».
Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод в начале лета 2024 года может представить первую новую модель под возрожденным брендом «Волга».