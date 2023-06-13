$82.64+0.5589.01+0.97

"Группа ГАЗ" представит "Соболь NN 4&times;4" 5 сентября на выставке "Comtrans-2023"

В декабре 2023 года «Группа ГАЗ» планирует наладить серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения. Об этом сообщает auto.mail.ru.

«Группа ГАЗ» выпустит модель «Соболь NN 4×4» второго поколения
© Горьковский автомобильный завод

Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона версия 4×4 будет отличаться от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Полноприводный «Соболь» второго поколения также будет оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли.

Автомобиль будет предлагаться с двумя типами двигателей: дизельным 2.8 л. и бензиновый 2.7 л. Оба мотора соответствуют экологическому классу «Евро-5».

Презентация автомобиля состоится 5 сентября 2023 года на выставке «Comtrans-2023».

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод в начале лета 2024 года может представить первую новую модель под возрожденным брендом «Волга».

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители