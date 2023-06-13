«Группа ГАЗ» выпустит модель «Соболь NN 4×4» второго поколения

В декабре 2023 года « Группа ГАЗ » планирует наладить серийное производство микроавтобусов и фургонов «Соболь NN 4×4» второго поколения. Об этом сообщает auto.mail.ru.

Помимо улучшенной комплектации и оснащения салона версия 4×4 будет отличаться от обычной машины возможностью жесткого подключения передней оси, а также понижающим рядом в трансмиссии. Полноприводный «Соболь» второго поколения также будет оснащен блокировками переднего и заднего межколесного дифференциала. В отличие от предыдущего поколения, подключение полного привода на новой машине выполняется не рычагами, а трехрежимной «шайбой» («2H», «4H», «Pull 4L») автоматического переключения, расположенной на центральной консоли.