Госдума одобрила новую скидку на оплату автоштрафов

Россияне смогут платить только половину штрафа в случае неоплаты проезда по платным автодорогам регионального, межмуниципального и местного уровня. Законопроект о скидке в 50 процентов прошел первое чтение в Госдуме.

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Кодекс об административных правонарушениях уже позволяет в ряде случаев платить штраф с такой скидкой в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления. Эти нормы правительство РФ предложило распространить на нарушителей указанных категорий.

Проект касается нарушений, которые "ловят" дорожные камеры.