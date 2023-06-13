Названы критерии россиян для покупки подержанных машин

Россияне в большинстве случаев выбирают подержанные автомобили с пробегом менее 100 тыс. км и заводским лакокрасочным покрытием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса «СберАвто».

Также они придают значение истории участия автомобилей в ДТП. Кроме того, покупатели выбирают подержанные авто, у которых было не более двух владельцев, с пробегом не больше 100 тыс. км, а также с заводским лакокрасочным покрытием.

Исследование выявило, что большинство граждан готовы купить автомобиль в ценовом диапазоне от 1 до 1,8 млн рублей.

Пользователи сервисов по продаже автомобилей чаще всего делают выбор в пользу авто с полным приводом и автоматической трансмиссией.