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Названы критерии россиян для покупки подержанных машин

Россияне в большинстве случаев выбирают подержанные автомобили с пробегом менее 100 тыс. км и заводским лакокрасочным покрытием. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса «СберАвто».

Названы критерии россиян для покупки подержанных машин
© globallookpress.com

Также они придают значение истории участия автомобилей в ДТП. Кроме того, покупатели выбирают подержанные авто, у которых было не более двух владельцев, с пробегом не больше 100 тыс. км, а также с заводским лакокрасочным покрытием.

Исследование выявило, что большинство граждан готовы купить автомобиль в ценовом диапазоне от 1 до 1,8 млн рублей.

Пользователи сервисов по продаже автомобилей чаще всего делают выбор в пользу авто с полным приводом и автоматической трансмиссией.

Среди машин, которые популярны в сегменте до 1 млн рублей, - южнокорейские KIA Rio, Hyundai Solaris, немецкие Volkswagen Polo и японские Nissan, Toyota.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что «народный» автомобиль, необходимость создания которого в России ранее неоднократно поднималась, уже есть. По его словам, сейчас такой машиной по праву можно назвать Lada Granta.

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