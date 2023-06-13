На российский рынок вышел минивэн Buick GL8

Российские автодилеры начали предлагать минивэны Buick GL8 четвертого поколения, выяснила «Газета.Ru». Объявления о реализации таких машин содержатся на страницах компаний в классифайдах.

Так, автосалон из Благовещенска продает минивэн без пробега за 9,5 млн руб. Компания из подмосковного Красногорска оценила Buick GL8 в 11,5 млн руб. Все автомобили поставляются из Китая.

По габаритам новинка соответствует таким моделям, как Toyota Alphard и Honda Odyssey: длина составляет 5230 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1867 мм, при колесной базе 3130 мм. В салоне установлена перегородка, отделяющая водительскую часть салона от пассажирской. Для пассажиров установлены два раскладных кресла-оттоманки, между которыми находится восьмидюймовый планшет, управляющий различными функциями. В подголовники кресел встроены динамики аудиосистемы Bose.

Машина оснащена четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом два литра (237 л.с.). Трансмиссия — девятиступенчатый «автомат», привод только передний.