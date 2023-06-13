$83.64+1.0090.39+1.38

Мантуров: "АвтоВАЗу" стоит подумать о переходе на кириллицу в названиях моделей

"АвтоВАЗу" нужно подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, заявил министр промышленности и торговли и председатель совета директоров компании Денис Мантуров в интервью "РИА Новости".

"Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, не считает ли он необходимым для "АвтоВАЗа" перейти на кириллицу.

По словам министра, латинские названия можно использовать для машин, которые поставляются на экспорт. Ранее сообщалось, что Минпромторг России поддерживает возрождение автомобильного бренда "Ока".

3
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спортаЧМ-2022Олимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лигаСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьиНародная медицина
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители