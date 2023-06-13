"Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, не считает ли он необходимым для "АвтоВАЗа" перейти на кириллицу.