Мантуров: "АвтоВАЗу" стоит подумать о переходе на кириллицу в названиях моделей
"АвтоВАЗу" нужно подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, заявил министр промышленности и торговли и председатель совета директоров компании Денис Мантуров в интервью "РИА Новости".
"Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, не считает ли он необходимым для "АвтоВАЗа" перейти на кириллицу.
По словам министра, латинские названия можно использовать для машин, которые поставляются на экспорт. Ранее сообщалось, что Минпромторг России поддерживает возрождение автомобильного бренда "Ока".
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