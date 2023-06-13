Завод Урал показал прототип «арктического автобуса»

Завод Урал показал автобус для суровых условий
Прототип «арктического автобуса», созданного заводом «Урал», представили в Челябинске. В 2024 году должно начаться мелкосерийное производство модели.
Машина должна стать заменой традиционным вахтовым автобусам на базе грузовиков. Но если обычная вахтовка — это кабина и отдельный пассажирский модуль, то новый «Урал» имеет единый кузов с оригинальным дизайном в стиле грузовиков семейства «Урал Некст». Впрочем, в основе конструкции — по-прежнему грузовое шасси.
Сам завод описывает новинку, как «арктический автобус» — для работы в условиях тяжёлого бездорожья и сурового климата. Как заявлено, модель рассчитана на эксплуатацию при температурах до минус 50 градусов.
Трёхосный автобус оснащён турбодизелем мощностью 310 л. с. и девятиступенчатой механикой коробкой. Привод — на все колёса.
В салоне «арктического автобуса» разместили кресла для пассажиров. Особое внимание разработчики уделили теплоизоляции (кузовные панели сделаны из композитных материалов), системам вентиляции и обогрева.
Завод «Урал» рассчитывает начать мелкосерийный выпуск этой модели в 2024 году. Основными покупателями машины должны стать предприятия нефтегазовой отрасли. Недавно похожий по концепции автобус сделал и КамАЗ, но та машина имеет бескапотную кабину.