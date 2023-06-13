На АвтоВАЗе заметили лифтбек FAW

На АвтоВАЗе заметили литфбек FAW Bestune B70, который может стать новой моделью Lada. Фотографии сделали на территории Центра инжиниринга в Тольятти и опубликовали во ВКонтакте. Как выяснил Мотор, автомобиль действительно принадлежит российскому производителю: в онлайн-сервисах проверки полисов ОСАГО можно найти эту машину, действительно зарегистрированную на Волжский автозавод. Судя по документам, данный лифтбек оснащен двухлитровым двигателем.

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Цены на лифтбек Bestune B70 компания FAW официально огласила в апреле этого года. В России модель доступна со 160-сильным турбомотором 1.5 и двухлитровым агрегатом, который выдает 217 сил и работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

В оснащение лифтбека входят светодиодные фары, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, система кругового видеообзора, 18-дюймовые колеса.

FAW

Цены на FAW Bestune B70 начинаются от 2 328 000 рублей и доходят до 2 779 000 рублей.

Предполагается, что серийное производство модели с шильдиком Lada запустят на бывшем автозавод Nissan в Санкт-Петербурге. Скорее всего, автомобиль АвтоВАЗа будет идентичен китайскому варианту.

Avtograd News / ВКонтакте

Avtograd News / ВКонтакте

Avtograd News / ВКонтакте

Первой новинкой, которую начнут выпускать на бывшем заводе Nissan, станет кроссовер Lada X-Cross 5. Он представляет собой кроссовер С-класса на базе FAW Bestune T77. Такой автомобиль получит 160-сильный турбомотор 1.5 и роботизированную трансмиссию.

Потом на конвейер встанет кроссовер на базе FAW Bestune T55. Ожидается, что его оснастят 124-сильным турбомотором. Однако официально появление такой машины в линейке Lada пока не подтверждено.