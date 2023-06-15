Ремонт 50 дорог проведен в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия на 50 дорогах - «юбилейным» стало Старосимферопольское шоссе в городском округе Чехов, где обновили больше 8 км покрытия. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы отремонтировали 50 региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД - ремонт завершили на Старосимферопольском шоссе на участке от дер. Детково до въезда в дер. Чепелево. Это трасса с интенсивным движением транспорта - ежедневно здесь проезжает более 40 тыс. автомобилей, она соединяет несколько городских округов и служит выездом на федеральную трассу М2. Благодаря ремонту проезд к центру Чехова, железнодорожным станциям, учебным заведениям и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее», - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что всего с начала ремонтного сезона в области заменили дорожное покрытие еще в 23 округах. Так, работы провели на ул. Советская и ул. Вокзальная в Чехове, на Шатурском шоссе в Шатуре, Международном шоссе в Химках и в других муниципальных образованиях. Всего к осени в рамках реализации нацпроекта планируется обновить порядка 700 км региональных дорог.