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Ремонт 50 дорог проведен в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия на 50 дорогах - «юбилейным» стало Старосимферопольское шоссе в городском округе Чехов, где обновили больше 8 км покрытия. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт 50 дорог проведен в Подмосковье с начала сезона
© ТАСС

«Дорожные службы отремонтировали 50 региональную дорогу в рамках нацпроекта БКД - ремонт завершили на Старосимферопольском шоссе на участке от дер. Детково до въезда в дер. Чепелево. Это трасса с интенсивным движением транспорта - ежедневно здесь проезжает более 40 тыс. автомобилей, она соединяет несколько городских округов и служит выездом на федеральную трассу М2. Благодаря ремонту проезд к центру Чехова, железнодорожным станциям, учебным заведениям и другим местам притяжения стал гораздо комфортнее», - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что всего с начала ремонтного сезона в области заменили дорожное покрытие еще в 23 округах. Так, работы провели на ул. Советская и ул. Вокзальная в Чехове, на Шатурском шоссе в Шатуре, Международном шоссе в Химках и в других муниципальных образованиях. Всего к осени в рамках реализации нацпроекта планируется обновить порядка 700 км региональных дорог.

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