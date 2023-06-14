Каждый третий в России готов пересесть на автомобиль с пробегом

Россияне готовы смириться с долгим ожиданием запчастей, ценой автомобиля и переплатой за бренд при покупке машины с пробегом. По данным "Группы Ренессанс страхование" и "Автотеки" (проект "Авито") (результаты исследования есть в распоряжении "Российской газеты"), наибольшее доверие на вторичном рынке вызывают японские, немецкие и корейские автомобили.

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Каждый второй россиянин (46%) планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов (32%) готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом. Чаще всего на такой шаг решаются жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%).

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При выборе авто с пробегом, автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей (23%), цену автомобиля (21%) и даже переплату за бренд (20%). Реже всего россияне готовы мириться с высокой стоимостью запчастей для определенной модели (14%) и возможными проблемами с ремонтом (13%). Тем не менее 72% респондентов обращает особое внимание на наличие гарантии у машины, а в большинстве случаев так считают бумеры (83%) - люди в возрасте 65+ лет.

Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у российских автолюбителей пользуются японские бренды (55%). Чаще всего их предпочитают остальным в Новосибирске (79%) и Омске (69%). Вторыми по популярности стали немецкие машины (42%), а в большинстве случаев их выбирают жители Казани (58%). Третьими по уровню доверия производителю стали корейские автомобили (27%). Наибольшее количество любителей таких машин проживает в Екатеринбурге (44%).