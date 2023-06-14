Новый Bugatti Bolide дебютировал в Ле-Мане

В октябре этого года исполнится три года с тех пор, как Bugatti впервые представила Bolide. Компания уже ближе к его запуску, чем когда-либо, поскольку Bugatti продолжает тестировать аэродинамические пакеты модели и дорабатывает серийный автомобиль. Поставки начнутся в 2024 году, но суперкар только что впервые появился на публике и сделал это в этом году на «24 часах Ле-Мана».

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Bugatti впервые представила Bolide миру в 2020 году, но серийную версию представили только несколько месяцев назад . Ряд тестов, которые проходит Bolide, доводит гиперкар до предела, чтобы убедиться, что он создает правильный уровень прижимной силы и достигает наилучшей управляемости.

Серийный Bolide будет генерировать почти три тонны прижимной силы и может достигать до 2,5 G в поперечном направлении благодаря своему аэродинамическому пакету. Спереди сплиттер сжимает воздух, а затем расширяется под диффузором, создавая эффект всасывания, который притягивает Bolide к земле. Уникальные воздушные завесы перед передними колесами направляют воздух вокруг автомобиля, снижая общее сопротивление. Bugatti даже разработал боковые зеркала, чтобы отводить воздух к боковым промежуточным охладителям для максимальной эффективности.

Гонщики смогут настроить аэродинамический пакет, чтобы найти правильный баланс между прижимной силой и сопротивлением. Это включает в себя заднее антикрыло, которое владельцы могут настроить в соответствии с уникальными характеристиками каждой трассы. Дизайн, ориентированный на трек, — вот почему Bugatti включила физическое зеркало заднего вида, которое позволяет водителям лучше оценивать расстояние до автомобилей позади них.

8,0-литровый двигатель W16 Bolide с четырьмя турбинами развивает мощность 1578 л.с. Его вес составляет 1650 кг.